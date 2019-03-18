Müge Anlı canlı yayında Asım Bayram cinayetinden şüpheli 9 kişinin 6'sının tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını açıkladı. Ferluga Karatuğ ise can güvenliğinden endişe duyduğu için kadın sığınma evine yerleştirildi. Antalya canavarları Murat Güneş, Medeni Öztaş ve Mevlüt Sağlam'ın ise sağlık kontolünün ardından tutuklanarak Antalya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Müge Anlı'nın Isparta'dan arkadaşı Şake, Asım Bayram hakkında Müge Anlı'yı arayıp ne dedi? İşte pes dedirten olay...
Müge Anlı'nın arkadaşından Asım Bayram cinayeti hakkında şok sözler: Kendisi gibi onları da kesmişler...18.03.2019 14:30
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