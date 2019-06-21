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Müge Anlı'dan canlı yayında Ecrin bebek açıklaması! Müge Anlı canlı yayında aranan Ecrin bebek ne oldu? Müge Anlı sezon finali

21.06.2019 17:20

Müge Anlı 21 Haziran Cuma günü sezon finali bölümüyle izleyici karşısına çıktı. 12 sezondur hafta içi her gün Atv ekranlarında canlı yayın yapan Müge Anlı,137 cinayet dosyasını canlı yayında aydınlattı ve 762 aileyi kavuşturdu. Türkiye gündemini belirleyen konulardan en çok dikkat çekenler arasında Ecrin bebek oldu. Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki evlerinin önünde oynarken kaybolan Ecrin bebeğe ne oldu? Ecrin bebeğin otopsi sonucu çıktı mı? 21 Haziran Müge Anlı sezon finalinde Ecrin bebekle ilgili neler söyledi? İşte detaylar...


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