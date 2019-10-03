Müge Anlı'daki Tuncay Demirel olayında şok gerçekler! Kocasına uyku hapı verip konsomatris olarak çalıştığı adamla... 03.10.2019 14:04

Müge Anlı'daki Tuncay Demirel olayı izleyiciyi şoka uğrattı. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te evli 3 çocuk babası Tuncay Demirel'in şüpheli ölümü araştırılıyor. 46 yaşındaki Tuncay Demirel, eşi Nazife Demirel'in başka erkeklerle uygunsuz görüntülerini gördükten sonra yaşanan gelişme kan dondurdu. 3 çocuk babası Tuncay Demirel Afyonkarahisar'ın Harbiş mahallesindeki semt pazarında 2 çocuğuyla ekmek satmaya gittiği sırada eşini konsomatris olarak yanında çalıştıran kişi ile aynı araçta görüyor. Bunun üzerine eşi Nazife'nin yanına giden Tuncay Demirel, feci bir şekilde can veriyor. Konuyla ilgili Müge Anlı canlı yayında ortaya çıkan detaylar ise herkesi şok eden cinsten. İşte Müge Anlı'daki Tuncay Demirel olayı ve konsomatris olduğu iddia edilen eş Nazife Demirel hakkında akılalmaz iddialar...