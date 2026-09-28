Giriş Tarihi: 28 Eylül 2026 18:18 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2026 18:32

Bartın-Karabük kara yolunda meydana gelen feci kazada, tünel çıkışında kontrolden çıkan bir tır ile yolcu minibüsü çarpıştı. 1 kişinin hayatını kaybettiği olayda, 11 kişi de yaralandı .

TÜNEL ÇIKIŞINDA ÇARPIŞMA

Bartın'dan Karabük yönüne ilerleyen İ.Y. (28) yönetimindeki tır, Kirazlıköprü Barajı mevkisindeki tünel çıkışında duvara çarptı. Savrulan tır, karşı istikametten gelen Hakkı Özdemir (53) idaresindeki yolcu minibüsüyle kafa kafaya çarpıştı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen minibüste yolcular sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla sıkışan yolcular araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, minibüs sürücüsü Hakkı Özdemir'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan 11 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi 'ne sevk edildi. Yaralılardan 10'unun minibüsteki yolcular olduğu, tır sürücüsü İ.Y.'nin ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.

YOL YENİDEN TRAFİĞE AÇILDI

Kaza sebebiyle yaklaşık 2 saat boyunca ulaşıma kapanan Bartın-Karabük kara yolu, araçların çekiciyle kaldırılması ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasıyla yeniden trafiğe açıldı. Güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma yürütüyor.