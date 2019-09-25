Müge Anlı'daki Satı Ermiş olayıyla ilgili şok sözler: Benimle otelde görüştükten sonra 15 kişiyle... 25.09.2019 11:46

Müge Anlı canlı yayınında şok iddia! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te nerede olduğu araştırılan 6 çocuk annesi Satı Ermiş'in son görüştüğü kişi olan Feyat Araz, canlı yayında herkesi şok eden açıklamalarda bulundu. Zonguldak'ta yaşayan Satı Ermiş, Ankara - Beypazarı'ndan kayboldu ve 1 aydan beri kayıp olarak aranıyor. Kayıp Satı Ermiş'in en son görüştüğü kişi Feyat Araz, Ermiş'in numarasını parktan aldığını ve 3 aydır tanıdığını Müge Anlı yayınında söyledi. Araz canlı yayında Satı Ermiş'in kızı Ebru Ermiş' in kızına, "Annen benimle otelde görüştükten sonra 15 kişiyle daha görüşmüş." diye konuştu. İşte 25 Eylül Müge Anlı'da akılalmaz olay!

Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! 6 çocuk annesi Satı Ermiş'e ne oldu? Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'e çıkan Ebru Ermiş, Zonguldak'ta yaşayan ve 23 Ağustos tarihinde kayıplara karışan annesinin son görüştüğü kişi Feyat Araz ile canlı yayında yüzleşti!

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Satı Ermiş'in kayboluş hikayesi konuşuluyor.Ermiş'in kızı Eru Ermiş annesini arıyor.

6 çocuk annesi Satı Ermiş, 23 Ağustos tarihinde kayıplara karıştı. Satı Ermiş'in son görüştüğü kişilerden olan Feyat Araz ise bugün Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına katıldı. Araz, Ermiş'in numarasını parktan aldığını ve 3 aydır tanıdığını Müge Anlı yayınında söyledi. Canlı yayınına katılan Araz, Ermiş için şu cümleleri kurdu; "Benle otelden çıktıktan sonra Beypazarı'ndaki insanlar ile görüşmüş"

Araz, aynı zamanda Satı Ermiş'in kendisine telefon hattı verdiğini söyledi. Bunun üzerine Müge Anlı,"Bir hayat kadını biri ile tanışıp 1 ay sonra o buluştuğu kişiye neden telefon hattı alsın diyor Ebru..." diye bir ifade kullandı.

Araz ise Satı Ermiş'e kendisini bu hattan aramaması gerektiğini çocukları olduğundan dolayı rahatsız olduğunu dile getirdiğini canlı yayında belirtti. Araz, Satı Ermiş'in kızı canlı yayında Ebru Ermiş' şu ifadeleri söyledi; "Annen benden sonra 15 kişiyle görüşmüş." diye konuştu.