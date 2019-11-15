Müge Anlı'da gergin anlar yaşandı! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Kemal Büyükdeniz'in katili araştırılırken ortaya atılan iddialar herkesi şoke etti! 5 Ağustos Perşembe günü silahla vurularak öldürülen Kemal Büyükdeniz'in oğlundan geldi! 48 yaşındaki Kemal Büyükdeniz'i kim ya da kimler öldürdü? Büyükdeniz'in oğlu Yusuf, "Ben babamın katilini biliyorum. Ama söylersem benim de başım belaya girer, ortalık karışır" demişti. Yusuf Büyükdeniz'in babasının cenazesinde yaptığı hareket ve söylediği söz kafaları karıştırdı. Diğer yandan komşu Hüseyin Kasnakçı ile 500 bin liralık arsa için aralarında husumet olduğu ortaya çıktı. Ancak merhum Kemal Büyükdeniz hakkında ortaya atılan bir iddia herkesi şoke etti! İşte 15 Kasım Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşananlar!
Müge Anlı'daki Kemal Büyükdeniz'in katili hakkında şok gelişme! Canlı yayında gergin anlar15.11.2019 13:10
- Müge Anlı'daki Kemal Büyükdeniz'in katili hakkında şok gelişme! Canlı yayında gergin anlar
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