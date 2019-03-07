Müge Anlı canlı yayınında gelen itiraf sonrası başlatılan arama çalışmalarından acı haber geldi. 6 yıl önce kaybolan 83 yaşındaki Hatice Cengiz'in cesedine ulaşıldı. Yaşlı kadının oğlu Mahmut, gelini Lale ve torunu Ali Uğur cinayet şüphesiyle gözaltına alınmıştı. İşte Müge Anlı'nın bugünkü programında aranan Hacer Cengiz olayında son durum...
Müge Anlı'daki Hacer Cengiz'in cesedine ulaşıldı! İtiraftan sonra Cengiz'in torununun gösterdiği tarlada neler yaşandı?07.03.2019 16:55
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