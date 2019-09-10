Müge Anlı'daki Ecrin bebek olayında son dakika gelişmesi! Deniz Kurnaz: Hiç boşuna aramasınlar Ecrin... 10.09.2019 11:48

Müge Anlı canlı yayınında son dakika Ecrin bebek gelişmesi! 7 Mayıs'ta Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Alancık köyünde kaybolan ve 22 gün sonra cesedi bulunan Ecrin Kurnaz'a ne oldu? Türkiye'nin merakla beklediği Ecrin bebek olayında son durum ne? Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, 1.5 yaşındaki Ecrin bebeğin Adli Tıp raporu sonucu çıktı mı? Ecrin Kurnaz'ın üvey babası Deniz Kurnaz, 10 Eylül Müge Anlı canlı yayınında şok eden açıklamada bulundu. Bu açıklama üzerine canlı yayına bağlanan komşu Melek Yahşi'den Ecrin bebek olayıyla ilgili çarpıcı açıklamalar geldi. İşte Müge Anlı canlı yayınından son dakika Ecrin bebek gelişmeleri...