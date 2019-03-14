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Müge Anlı'daki Asım Bayram cinayetinde şok eden detay! Ferluga Hanım'ın ifadesi ortaya çıktı

14.03.2019 13:06

Müge Anlı canlı yayınında 49. günün sonunda cesedi bulunan 82 yaşındaki Asım Bayram'ın birlikte yaşadığı Ferluga Karatuğ ilk ifadesini verdi. Antalya Kepez'in Varsak bölgesinde kaybolduğu söylenen ancak 49 gün sonra cesedine ulaşılan Asım Bayram cinayetinde gözaltı sayısı 5'ten 9'a yükseldi. Müge Anlı canlı yayında Asım Bayram cinayetiyle ilgili ortaya çıkan çarpıcı bilgiyi aktardı. İşte (14 Mart) Müge Anlı canlı yayınında Asım Bayram cinayeti hakkında yaşanan sıcak gelişmeler...


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