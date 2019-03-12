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Müge Anlı'da son dakika gelişmesi kan dondurdu! Asım Bayram'ın cesedi 8 parça şeklinde bulundu!

12.03.2019 11:05

Müge Anlı canlı yayınında aranan gayrimenkul zengini Asım Bayram, dikkatli bir izleyicinin Müge Anlı ihbar hattını arayıp ekibi bilgilendirmesiyle bulundu. Antalya Kepez'deki vahşi cinayetin detaylarını Müge Anlı canlı yayında anlattı. 8 parçaya bölünen ceset bulunduğu yerden çıkartan ekipler dahi zor anlar yaşadı. Peki, Asım Bayram'ı kim ve neden öldürdü? İşte (12 Mart) Müge Anlı canlı yayınında Asım Bayram cinayetinin korkunç gerçekleri...


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