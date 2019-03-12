Müge Anlı canlı yayınında aranan gayrimenkul zengini Asım Bayram, dikkatli bir izleyicinin Müge Anlı ihbar hattını arayıp ekibi bilgilendirmesiyle bulundu. Antalya Kepez'deki vahşi cinayetin detaylarını Müge Anlı canlı yayında anlattı. 8 parçaya bölünen ceset bulunduğu yerden çıkartan ekipler dahi zor anlar yaşadı. Peki, Asım Bayram'ı kim ve neden öldürdü? İşte (12 Mart) Müge Anlı canlı yayınında Asım Bayram cinayetinin korkunç gerçekleri...
Müge Anlı'da son dakika gelişmesi kan dondurdu! Asım Bayram'ın cesedi 8 parça şeklinde bulundu!12.03.2019 11:05
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