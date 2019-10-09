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Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! 18 yaşındaki Kübra'yı kaçıran 50 yaşındaki akrabası...

09.10.2019 15:17

Müge Anlı'da son dakika gelişmesi izleyicilerin yüreğine su serpti. Atv ekranlarının yakından takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e çıkan 18 yaşındaki Kübra'nın ailesi, kızlarını 50 yaşındaki Ahmet Akdere'nin kaçırdığını belirtmişti. Ordu'da 3 çocuk babası olan 50 yaşındaki Ahmet Akdere, kuzeninin kızı Kübra'yı kaçırmasıyla Müge Anlı'yı çileden çıkarmıştı. 18 yaşına yeni giren Kübra'nın savcılık şikayeti üzerine Ahmet Akdere tutuklandı! Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmesinin ardından canlı yayına bağlanan Kübra, yaşadıklarını anlattı.​


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