Müge Anlı'da İki kardeşten iki evlat dünyaya getiren kadın herkesi şok etti! 07.10.2019 13:06

Müge Anlı'da Mustafa Celep'in akılalmaz hayat hikayesi herkesi şok etti. Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında bugün, Yozgat'ta yaşayan 29 yaşındaki 1 çocuk babası Mustafa Celep, canlı yayında anlattıklarıyla herkesi dehşete düşürdü. Mustafa Celep, annesi Fidan Hanım'ın Suat ve Nihat adında iki kardeş ile birlikte olduğunu ve babasının kim olduğunu öğrenmek istediğini belirtti. Müge Anlı, Mustafa Celep'in anlattıkları karşısında duygu dolu anlar yaşadı. Celep, açlıktan sokak hayvanlarının bile mamalarını yediğini, annesinin keserle kaşını yardığını ifade etti. İşte Müge Anlı'da son dakika gelişmeleri...