Müge Anlı'da Elif Öğretmen için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Uzmanları devreye girdi! 21 Kasım 2018, Çarşamba

Müge Anlı'da bugün Elif Öğretmen hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Atv'nin en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, Elif Öğretmen'in yaşadığı eve gidildi. Dün canlı yayında yaşanan gelişmelerden sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Uzmanları Elif Öğretmen'in yaşadığı eve gitti ve yeniden inceleme yaptı. Dünkü yayının ardından Elif Öğretmen'in evine giden uzmanlar yeni bir rapor hazırladı. Sosyal Hizmetler Yetkilileri'nin yaptığı incelemeler tamamlandı. İncelemelerin ardından oluşacak olan rapor, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'na gönderilecek ve dosya mahkemede sunulacak. Yaşanan bu gelişmenin ardından Müge Anlı ekibi bugün Zafer Gözütok'un yanına gitti. İşte 21 Kasım Müge Anlı'da yaşananlar...