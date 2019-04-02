Müge Anlı'da işlenen Zeki Turhal cinayetinde sık sık adı geçen Ejder Gevrek hakkında şoke eden iddialar ortaya atıldı.
Müge Anlı'da Ejder Gevrek hakkında şoke eden iddialar!02.04.2019 13:10
- Müge Anlı'da Ejder Gevrek hakkında şoke eden iddialar!
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