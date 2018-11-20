Müge Anlı'da bugün şok gelişme! Elif Öğretmen'in eşinin başka bir kadınla nişanlandığı ortaya çıktı! (20 Kasım) 20 Kasım 2018, Salı

Müge Anlı'da bugün şok eden gelişmeler yaşandı. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, Elif Öğretmen'in eşi Zafer Gözütok'un başka bir kadınla nişan fotoğrafları olduğu ortaya çıktı. Sosyal medyadan yayınlanan nişan fotoğrafı, Zafer Gözütok'un tüm yalanını ortaya çıkardı. Daha sonra canlı yayına bağlanan kişiler ise fotoğraftaki kadının dün Müge Anlı canlı yayınına bağlanıp hakkındaki iddiaları reddeden Aybüke Hanım olduğunu söylediler. Bu kişiler arasında Aybüke Hanım'ın eski eşi de vardı. 20 Kasım Müge Anlı canlı yayında yaşanan bu gelişme, Sosyal Hizmetler Uzmanları'nı harekete geçirecek nitelikte bir gelişme olarak canlı yayında paylaşıldı. İşte 20 Kasım Müge Anlı'da yaşanan o anlar...