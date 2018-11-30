Müge Anlı'da bugün, 24 yaşındaki Birgül Memiş'in anlattıkları stüdyodaki herkesi hayrete düşürdü. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e çıkan Birgül Memiş, evliyken başka birine aşık olduğunu ve dünyaya gelen çocuğun o kişiden olduğunu belirtti. Eşinden ve aşık olduğu kişiden ayrılan Birgün Memiş, şuanda başka birisyle evli olduğunu ve çocuğunu yanına almak istediğini ancak eski eşi Faruk Bey'in çocuğu kendisine vermediğini söyledi. 30 Kasım Müge Anlı canlı yayınına bağlanan Hüseyin Bey'in anlattıkları ise Müge Anlı'yı çileden çıkarttı. Birgül Memiş'in birlikte yaşadığı Hüseyin Bey, Faruk Bey ile ilgili ilginç iddialarda bulundu. İşte 30 Kasım Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...
Müge Anlı'da 24 yaşındaki Birgül Memiş'in anlattıkları herkesi hayrete düşürdü!30 Kasım 2018, Cuma
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- Müge Anlı'da Birgül Memiş'in eski eşiyle ilgili şok eden iddia!
- Müge Anlı'da 24 yaşındaki Birgül Memiş'in anlattıkları herkesi hayrete düşürdü!
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