Müge Anlı'da 11 Ekim'de Denizli'de kaybolan Adem Tekeş bulundu! 18.11.2019 13:42

Ekranların en çok sevilen ve takip edilen programı olan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te, 11 Ekim'de Denizli'de kaybolan Adem Tekeş bulundu! Mermer işçisi olan Adem Tekeş'ten evden 'işe gidiyorum' diye çıktıktan sonra bir daha haber alınamamıştı. Müge Anlı ile Tatlı Sert'e oğlunu aramak için gelen anne Mahişeker Tekeş'e oğlu Adem Tekeş'in bulunduğu haberi canlı yayında verildi. Programa telefonla bağlanan Adem Tekeş kafasını dinlemek için dağlara çıktığını telefonu olmadığı için ailesinin arayamadığını söyledi. İşte Mahişeker hanımın duygu dolu anları. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün (18 Kasım 2019) yaşanan o anlar...