Müge Anlı ve psikolog Mehmet Şevki Sözen'i çileden çıkartan sözler: Önceki hayatımda çocuğum olmuştur ama... 24.09.2019 13:54

Müge Anlı'da son dakika gelişmesi yaşandı! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında araştırılan Burhan Aykurt olayında Mahmut Aykurt'un Müge Anlı ekibine söylediği, "Benim Ukraynalı birisinden çocuğum var." sözleri canlı yayında şok etkisi yarattı. Müge Anlı'nın, "Senin başkasından çocuğun mu var?" sorusu üzerine Mahmut Aykurt'un, "Önceki hayatımda olmuştur ama şimdi yok, o benim özel hayatım." şeklinde verdiği cevap hem Müge Anlı'yı hem de programda bulunan psikolog Mehmet Şevki Sözen'i çileden çıkarttı! Burhan Aykurt, abisi Mahmut'un karanlık ilişkilerinin kurbanı mı oldu? İşte 24 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde yaşanan son dakika gelişmeleri!