Müge Anlı ve psikolog Mehmet Şevki Sözen'i çileden çıkartan sözler: Önceki hayatımda çocuğum olmuştur ama...

Müge Anlı'da son dakika gelişmesi yaşandı! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında araştırılan Burhan Aykurt olayında Mahmut Aykurt'un Müge Anlı ekibine söylediği, "Benim Ukraynalı birisinden çocuğum var." sözleri canlı yayında şok etkisi yarattı. Müge Anlı'nın, "Senin başkasından çocuğun mu var?" sorusu üzerine Mahmut Aykurt'un, "Önceki hayatımda olmuştur ama şimdi yok, o benim özel hayatım." şeklinde verdiği cevap hem Müge Anlı'yı hem de programda bulunan psikolog Mehmet Şevki Sözen'i çileden çıkarttı! Burhan Aykurt, abisi Mahmut'un karanlık ilişkilerinin kurbanı mı oldu? İşte 24 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde yaşanan son dakika gelişmeleri!
Müge Anlı canlı yayınında herkesi şok eden bir diyalog yaşandı. Atv'nin büyük bir ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, Burhan Aykurt'un abisi Mahmut Aykurt'un son dakika itirafının ardından yaşanan çarpıcı gelişmeler karşısında hem Müge Anlı hem de izleyici neye uğradığını şaşırdı. Kardeşi Burhan Aykurt hakkında söylediği her şeyn yalan olduğunu itiraf eden Mahmut Aykurt'un Müge Anlı ekibine, "Yunanlı bir kadından çocuğum var" demesiyle stüdyo karıştı. İşte 24 Eylül Müge Anlı son bölümde yaşanan son dakika gelişmeleri!
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