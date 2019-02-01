Müge Anlı son bölümde Seher Okusal cinayetiyle ilgili gizli tanıktan şok eden sözler! 1 Şubat

Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkan korkunç cinayet aydınlatılmaya devam ediyor. Müge Anlı canlı yayınına çıkan Sevilay Aha, dayısı Mevlüt Okusal'ın annesi Seher Okusal'ı öldürdüğünü öğrendiğini söyledi. Sevilay Aha'nın şok eden sözlerinden sonra Müge Anlı canlı yayınına peş peşe gelen telefonlar kan dondurdu. Tüm aile fertleri Seher okusal'ı öldüren kişi olarak Mevlüt Okusal'ı hedef gösterirken, canlı yayında cinayet itirafında bulunuldu. Önce Kfası kopartıldığı sonra da cansız bedeninin köpeklere yedirildiği söylenen Seher Okusal'a ne oldu? Seher Okusal gerçekten öldü mü? Mevlüt Okusal 1 Şubat Müge Anlı canlı yayınına katılıp iddialara cevap verdi. Müge Anlı ekibine konuyla ilgili açıklamalarda bulunan gizli tanıkın sözleri ise herkesi şok etti. İşte 1 Şubat Müge Anlı son bölümde yaşananlar...
Müge Anlı son bölümde Seher Okusal cinayetiyle ilgili gizli tanıktan şok eden sözler! 1 Şubat01 Şubat 2019, Cuma
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