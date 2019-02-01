Müge Anlı son bölümde gizli tanıktan Seher Okusal cinayetiyle ilgili çarpıcı açıklamalar! 1 Şubat Müge Anlı son bölüm izle 01 Şubat 2019, Cuma

Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkan korkunç cinayet aydınlatılmaya devam ediyor. Müge Anlı canlı yayınına çıkan Sevilay Aha, dayısı Mevlüt Okusal'ın annesi Seher Okusal'ı öldürdüğünü öğrendiğini söyledi. Sevilay Aha'nın şok eden sözlerinden sonra peş peşe gelen telefonlar kan dondurdu. Tüm aile fertleri Seher okusal'ı öldüren kişi olarak Mevlüt Okusal'ı hedef gösterirken, canlı yayında cinayet itirafında bulunuldu. Önce kafası kopartıldığı sonra da cansız bedeninin köpeklere yedirildiği söylenen Seher Okusal'a ne oldu? Seher Okusal gerçekten öldü mü? Mevlüt Okusal 1 Şubat Müge Anlı son bölümde iddialara cevap verdi. Müge Anlı ekibine konuyla ilgili açıklamalarda bulunan gizli tanığın sözleri ise herkesi şok etti. İşte 1 Şubat Müge Anlı son bölüm...