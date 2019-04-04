Müge Anlı son bölümde bahsi geçen Karaman olayında son durum ne? Müge Anlı 4 Nisan son bölüm izle! 04.04.2019 18:09

Müge Anlı'nın bugünkü bölümünde yeni gelişmeler yaşandı. Müge Anlı son bölümde Karaman olayında son durumun ne olduğu merak ediliyor. Cinayet öncesi esrarengiz iki adamın geldiği öğrenildi. Müge Anlı 4 Nisan son bölüm izle seçeneği takvim.com.tr'de.

İnşaat bekçisi Zeki Turhal'ı kim neden öldürdü? Cinayet öncesi esrarengiz iki adamın geldiği öğrenildi. Pakize Hanım ve Erdal Bey'in nikahıyla, cinayet arasında bir bağ var mı? Ejder Bey'in birlikte yaşadığı Gül Hanım canlı yayında... Zeki Turhal cinayetiyle kimlere gözdağı verildi?