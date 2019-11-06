Müge Anlı'da son dakika Nilgün (Nalan) Şimşek gelişmesi! Atv ekranlarında hafta içi her gün saat 10.00'da yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugünkü canlı yayınında Müge Anlı Nilgün (Nalan) Şimşek olayında son dakika bilgilerini aktardı. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Nilgün (Nalan) Şimşek, İskenderun'daki evinde eşi Mustafa Şimşek ile tartıştıktan sonra kayıplara karıştı. Eşi Mustafa Şimşek, Nilgün Şimşek'in kaybını merak eden komşularına, "Nilgün, kansere yakalanmıştı. Tedavisi için Almanya'ya gitti. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı şeklinde konuştu. Nilgün (Nalan) Şimşek'in küçük oğlu, anne - babasının tartıştığı tüyler ürperten geceyi anlattı. Küçük çocuğun verdiği detaylar kan dondururken, Müge Anlı ve ekibi Nilgün (Nalan) Şimşek'in cesedine adım adım yaklaştı.
Müge Anlı Nilgün (Nalan) Şimşek'in cesedinin yerini buldu! Oğlu tüyler ürperten geceyi anlatmıştı...06.11.2019 12:22
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