Müge Anlı, Mustafa Şimşek ve Nilgün (Nalan) Şimşek'in ablası hakkındaki gerçekle şoke oldu: O fotoğraflar yayınlanırsa... 08.11.2019 12:54

Müge Anlı'daki Mustafa Şimşek hakkında ortaya atılan iddialar şok etkisi yaratmaya devam ediyor. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında son dakika gelişmesi yaşandı! Müge Anlı ekibinden Kebriye Hanım, canlı yayında Mustafa Şimşek'in sözlerini açıklayınca Müge Anlı şoke oldu. Nilgün (Nalan) Şimşek'in esrarengiz kaybıyla ortaya çıkan gerçekler akılalır gibi değil... Mustafa Şimşek, Nilgün (Nalan) Şimşek'in ablası Neslihan Akgün ile fotoğrafları olduğunu ve yayınlanırsa gerçeklerin bambaşka olduğunun anlaşılacağını ileri sürdü. Bu açıklamanın ardından Müge Anlı canlı yayınına bağlanan komşu Öznur Demir'in sözleri stüdyodakileri bir kez daha şoke etti.

8 Kasım Müge Anlı canlı yayınında Mustafa Şimşek'in sözleri kafaları karıştırdı. Nilgün (Nalan) Şimşek, İskenderun'daki evinde eşi Mustafa Şimşek ile tartıştıktan sonra kayıplara karıştı. Eşi Mustafa Bey, Nilgün Şimşek'in kaybını merak eden komşularına, "Nilgün, kansere yakalanmıştı. Tedavisi için Almanya'ya gitti. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı şeklinde konuştu. Ancak komşuların Nilgün Hanım'ın ailesine baş sağlığı dilemesiyle olay esrarengiz bir hal almaya başladı. Mustafa Şimşek, Müge Anlı ekibine, "Neslihan yalan söylüyor, doğruları anlatmıyor. Birlikte fotoğraflarımız var. O fotoğraflar yayınlarsa farklı bi boyutta ilişkimiz olduğunu göreceksiniz. Neslihan benimle evlenmek istiyordu ancak ben evlenmeyi kabul etmediğim için o programa çıktı." dedi. Müge Anlı bu bilgiyle şoke oldu.