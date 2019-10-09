Müge Anlı ile Tatlı Sert kesintisiz full tek parça izle (9 Ekim 2019) 09.10.2019 17:45

Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan ve dünyanın dört bir yanından büyük ilgiyle takip edilen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün, Iraklı işadamı Majid Kareem Tuama hakkında sıcak gelişmeler yaşandı. Irak'ın Necef Kenti'nde yaşayan Majid Kareem Tuama, yatırım için daire almak amacıyla yanına aldığı 80 Bin Dolar ile 7 Eylül'de İstanbul'a geldi. Daire alım işlemleri sürerken 10 Eylül'de Esenyurt'ta bir kafede Suriyeli olduğu iddia edilen bir kişi ile buluşan Majid Kareem Tuama, o tarihten itibaren kayıplara karıştı. Müge Anlı canlı yayınına gelen ihbardan sonra neler yaşandı? Diğer yandan 50 yaşındaki akrabası tarafından kaçırılan 18 yaşındaki Kübra hakkında son dakika haberi geldi. Müge Anlı2da bugün neler yaşandı merak ediyorsanız, 9 Ekim Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümü izleyin!