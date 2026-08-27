Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2026 10:15 Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2026 10:26

Kafa Kafaya Çarpıştılar

Olay, Şahinbey ilçesine bağlı Güneyşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İhsan Toprak (34) idaresindeki 50 ACR 650 plakalı otomobil ile Abdulkadir K. (23) yönetimindeki 55 AAE 332 plakalı hafif ticari araç henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Aynı Araçtaki İki Kişi Hayatını Kaybetti

Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı kontrollerde, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü İhsan Toprak ile aynı araçta bulunan Lalihan Toprak'ın (25) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada otomobildeki diğer 3 yolcu ile hafif ticari aracın sürücüsü Abdulkadir K. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden iki kişinin cenazesi ise yapılan incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.