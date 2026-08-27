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Beykoz'da FSM yolunda kaza: 1’i ağır 2 kişi yaralandı

Beykoz'da FSM yolunda kaza: 1’i ağır 2 kişi yaralandı

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Beykoz'da FSM Köprüsü istikametinde ilerleyen otomobil, yavaşlayan trafikte hızını alamayarak öndeki kamyonete arkadan çarptı. Görgü tanıklarının "Çok hızlıydı, soldan sağa kırınca vurdu" dediği kazada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken, otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Duramayınca Sağ Şeride Yöneldi, Kamyonete Çarptı

Olay, saat 11.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu FSM Köprüsü yönünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sol şeritte seyir halinde olan 34 SA 2866 plakalı otomobil, önünde trafiğin yavaşlaması üzerine duramayarak sağ şeride yöneldi. Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, aynı yönde ilerleyen 34 MRS 592 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İki Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, otomobilde yaralanan 2 kişiye ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Görgü tanığı Emrullah Yıldırım yaşanan anları "Sol şeritteydi, trafik durunca hızını alamadı. Kendini sağ şeride atınca kamyonete vurdu. Araç çok hızlıydı, duramayınca çarptı" sözleriyle anlattı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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