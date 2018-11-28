Müge Anlı, engelli arkadaşının ayakkabısını bağlayan minik Ali'nin 3 hayalini gerçekleştirdi 28 Kasım 2018, Çarşamba

Şanlıurfa Viranşehir Şehit Ahmet Günak Ortaokulu bahçesinde kaydedilen bir görüntü, tüm Türkiye'nin yüreğini ısıtmıştı. 5.sınıf öğrencisi Ali Çizik, engelli sınıf arkadaşının eğilerek ayakkabı bağını bağlayarak arkadaşını sevindirmişti. Bu görüntü sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı. Ali Çizik, örnek davranışıyla milyonları kendisine hayran bıraktı.

Programıyla hayatlara iyilikle dokunan Müge Anlı, göstermiş olduğu örnek davranışı için koca yürekli minik Ali'nin en büyük 3 hayalini gerçekleştirdi. Müge Anlı, önce Ali'nin uçağa binme hayalini, ardından Boğaz üzerindeki köprülerden geçme hayalini gerçeğe dönüştürdü. Fanatik Beşiktaşlı olduğunu söyleyen Ali'nin son hayali de Beşiktaş-Çarşı'yı görmekti. O da Müge Anlı sayesinde gerçek oldu. Ali Çizik'i bugün stüdyosunda ağırlayan Müge Anlı, milyonları kendisine hayran bıraktığı için de ona bir tablet hediye etti.