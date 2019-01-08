Müge Anlı canlı yayınında Tuncer Ustael hakkında şok eden gerçekler ortaya çıkmaya devam ediyor. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki Türkiye'nin gündemine oturan Palu ailesinin hayat hikayesinde her geçen gün yeni çirkin gerçekler ortaya çıkıyor. Tuncer Ustael'in eski eniştesi 8 Ocak Müge Anlı canlı yayınına bağlandı. Eski eniştenin Tuncer Ustael hakkında anlattıkları bardağı taşıran son damla oldu. Yalnızca Türkiye'nin değil dünyanın da gündeminden düşmeyen Palu ailesi nerelidir? İşte Palu ailesi hakkında ortaya çıkan gerçekler ve Tuncer Ustael hakkında eniştenin söyledikleri...
Müge Anlı canlı yayınındaki Palu ailesi nereli? Tuncer Ustael'in başka sapkınlıkları da ortaya çıktı! 8 Ocak08 Ocak 2019, Salı
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- Müge Anlı canlı yayınındaki Palu ailesi nereli? Tuncer Ustael'in başka sapkınlıkları da ortaya çıktı! 8 Ocak
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