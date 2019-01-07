Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi! Tuncer Ustael'in gösterdiği bölgede kemik bulundu! 7 Ocak

Müge Anlı canlı yayınında Tuncer Ustael'in işaret ettiği böğürtlenlik alanda kemik parçaları bulundu. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının en akılalmaz olaylar zincirine sahip Palu ailesi hakkında gerçekler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Müge Anlı canlı yayının son dakikalarında muhabirden gelen habere göre Müge Anlı kazı çalışmalarının yapıldığı bölgeye bağlandı. Tuncer Ustael'in Meryem böpürtlen çok sever, oralara bakın dediği alanda bulunan kemik parçaları Adli Tıp'a gönderilecek. İşte 7 Ocak Müge Anlı canlı yayınında bulunan kemik parçaları...
Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi! Tuncer Ustael'in gösterdiği bölgede kemik bulundu! 7 Ocak07 Ocak 2019, Pazartesi
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