Müge Anlı canlı yayınında kuzeni Ayşe Altuntaş ile cinsel ilişkiye girdiğini açıklayan Mehmet Taşdelen gelişmesi... 09.09.2019 13:18

Müge Anlı canlı yayınında Ayşe Altuntaş'ın esrarengiz kaybıyla ilgili son dakika gelişmesi! 18 Temmuz günü kayıplara karışan 42 yaşındaki 4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş'a ne oldu? Geçtiğimiz hafta Müge Anlı canlı yayınında kuzeni Ayşe Altuntaş ile 18 Temmuz günü sabah namazından sonra buluşup Pirinçci mevkiindeki ormanlık bölgeye gidip cinsel ilişkiye girdiğini açıklayan Mehmet Taşdelen gözaltına alınmıştı. Gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest kalan Mehmet Taşdelen köyüne gitti. ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki Ayşe Altuntaş'ın eşi ve kızı Mehmet Taşdelen hakkında yeni bir iddiada bulundu. Müge Anlı canlı yayınındaki olay Türkiye'nin gündemine otururken, yeni iddia da dikkat çekti. Kendisinden haber alınamayan Ayşe Altuntaş'ın ailesi Mehmet Taşdelen'in mezar kazdırdığını söyledi. İşte hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında 9 Eylül günü yaşananlar!