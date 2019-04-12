Müge Anlı canlı yayınında gözyaşları sel oldu. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün, 16 yıl önce Kilis'teki evlerinin önünden kaçırılan Zeynep Yıldız'ın ailesi, kızlarını öldü sanıyordu. Ancak 2 yıl önce emniyetten gelen bilgiyle kızlarının hayatta olduğunu öğrendiler. Müge Anlı, hayatta ve şu anda 31 yaşında olan Zeynep Yıldız'ın önce fotoğrafını sonra da kendisini buldu. İşte 12 Nisan Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar.
Müge Anlı canlı yayınında ibret öyküsü! Ailesinin öldü sandığı Zeynep Yıldız 16 yıl sonra bulundu!12.04.2019 10:53
- Müge Anlı canlı yayınında ibret öyküsü! Ailesinin öldü sandığı Zeynep Yıldız 16 yıl sonra bulundu!
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