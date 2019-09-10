Müge Anlı canlı yayınında Ecrin bebeğin annesi Sevcan ve üvey babası Deniz'in yatak görüntüsü olay oldu! 10.09.2019 17:21

Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde yaşanan Ecrin bebek gelişmeleri herkesi hayrete düşürdü. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyici büyük bir merakla Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Alancık köyündeki evlerinin önünde kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin bebeğin annesi Sevcan ve üvey babası Deniz Kurnaz'ın yatak odasında çektikleri video olay oldu. Başarılı sunucu Müge Anlı, Deniz Kurnaz'ın canlı yayında ağlaması üzerine internette dolaşan videoyu yayınladı. Videoda keyifli halleriyle dikkat çeken anne - baba sosyal medyada büyük tepki gördü. İşte 10 Eylül Müge Anlı son bölümde yaşanan şok gelişme!

Müge Anlı son bölümde yaşanan şok gelişme! Hafta içi her gün Atv ekranlarında birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran Müge Anlı, Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Alancık köyünde kaybolan ve 22 gün sonra cesedine ulaşılan Ecrin bebeğin katil ya da katillerini araştırmaya devam ediyor. Türkiye'nin yakından takip ettiği programda herkesin gözü kulağı, Ecrin bebeğin Adli Tıp raporundan gelecek olan sonuçtaydı. Müge Anlı canlı yayında son dakika Ecrin bebek bilgilerini aktarırken ortaya çıkan bir görüntüyü de paylaşarak üvey baba Deniz Kurnaz'a sorularını yöneltti. İnternete düşen videoyu ilk kez canlı yayında gören izleyiciler adeta şok oldu.