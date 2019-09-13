Müge Anlı canlı yayınına birbirlerini suçlayan akrabalar damga vurdu! İsmail Hırçın öldürüldü mü?

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında bugün 1,5 yıldır haber alınamayan İsmail Hırçın olayı masaya yatırıldı. Zonguldak Ereğli'de yaşayan 68 yaşındaki İsmail Hırçın, Bolu'da yaşayan kızının evinden çıktıktan sonra esrarengiz bir şekilde kayboldu. 1 buçuk yıldır haber alınamayan İsmail Hırçın'ın akrabaları ise birbirlerini suç yağmuruna tuttular. 68 yaşındaki İsmail Hırçın nasıl kayboldu? Öldürüldü mü?
Zonguldak Ereğli'de yaşayan 68 yaşındaki İsmail Hırçın, Bolu'da yaşayan kızının evinden çıktıktan sonra esrarengiz bir şekilde kayboldu. Yaklaşık 1 buçuk yıldır haber alınamayan adamın akrabaları birbirlerini suçluyorlar. İsmail Hırçın'ın eşi Yaşariye Hırçın ve oğlu Saffet Hırçın, İsmail Hırçın'ı İlknur'un eşi Müjdat'ın öldürmüş olabileceğinden şüphelendiklerini açıkladılar. İsmail Hırçın'ın kızı İlknur Şimşek ise programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Komşuya tüp almaya giden İlknur Şimşek, orada Müjdat Bey ile tanışıyor. Müge Anlı ise İlknur Şimşek'e şu soruyu yöneltti: "İlknur sen evliyken senin kocan kız kaçırmış haberin yok mu?" Şimşek ise bu olaya inanmadığını söyledi. Aynı zamanda Şimşek, İsmail ile nişanlandığı zaman dayısının oğluna gönderildiğini söyledi.İlknur Şimşek'in oğlu ise dedesinin Ereğli'deki evin altına gömüldüğünü iddia etmiş.
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