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Müge Anlı canlı yayında son dakika gelişmesi! 11 yaşındaki Ali Atabey hakkında korkunç gerçekler ortaya çıktı!

10.06.2019 13:52

Müge Anlı canlı yayınında Ali Atabey hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. İstanbul Halkalı'da kaybolan 11 yaşındaki zihinsel engelli Ali Atabey'in ailesi, 3 gün önce Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına çıkarak yardım istemişti. Müge Anlı, üzücü haberi bugün canlı yayında paylaştı. Ali Atabey, duvar ile araç arasına sıkışmış vaziyette ölü olarak bulundu. Müge Anlı ekibi, olay yerinden canlı bağlantı ile detayları aktardı. "Ölüm şekli bize şüpheli geliyor." diyen ailenin sözleri, canlı yayında yürekleri dağladı. İşte 10 Haziran Müge Anlı son bölümde yaşanan son dakika gelişmesi!


Müge Anlı canlı yayınında Ali Atabey hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. İstanbul Halkalı'da kaybolan 11 yaşındaki zihinsel engelli Ali Atabey'in ailesi, 3 gün önce Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına çıkarak yardım istemişti. Müge Anlı, üzücü haberi bugün canlı yayında paylaştı. Ali Atabey, duvar ile araç arasına sıkışmış vaziyette ölü olarak bulundu. Müge Anlı ekibi, olay yerinden canlı bağlantı ile detayları aktardı. "Ölüm şekli bize şüpheli geliyor." diyen ailenin sözleri, canlı yayında yürekleri dağladı. İşte 10 Haziran Müge Anlı son bölümde yaşanan son dakika gelişmesi!
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