Müge Anlı canlı yayında korkunç ifadeyi açıkladı! Hacer Cengiz'in oğlu annesini öldürdükten sonra... 08.03.2019 11:44

Müge Anlı'nın bugünkü programında Hacer Cengiz cinayetiyle ilgili şok eden gelişmeler yaşandı. Uşak'ın Banaz ilçesinde 6 yıl önce kaybolan ve dün cesedine ulaşılan 83 yaşındaki Hacer Cengiz'in oğlu Mahmut, gelini Lale ve torunu Ali Uğur cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. Müge Anlı canlı yayını devam ederken, merhume Hacer Hanım'ın dünürü de gözaltına alındı. İfadeleri alınan katil zanlılarından Hacer Cengiz'in oğlu Mahmut'un annesi öldükten sonra yaptıkları kan dondurdu. Hacer Cengiz'in cesedinin gömüldüğü doğru yeri gösteren torunun ifadesi ise herkesi şaşırttı. İşte (8 Mart) Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...