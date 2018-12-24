Müge Anlı canlı yayında ilginç olaylar zinciri! Cinayet, adam kaçırma, organ mafyası ve şiddet! 24 Aralık 24 Aralık 2018, Pazartesi

Müge Anlı canlı yayınında akıllara durgunluk veren olaylar zinciri ortaya çıktı. Atv'nin sevilen gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te anlatılanlar ve yaşananlar herkesi şok etti. 24 Aralık Müge Anlı canlı yayınında karşılaştığı olaylar karşısında Müge Anlı oldukça sinirlenirken polis ekipleri de devreye girdi. İşte 6 yaşındaki çocuğa işkence yaptıkları iddia edilen ailenin 24 Aralık Müge Anlı canlı yayınında anlattıkları...