Müge Anlı canlı yayında gelen telefonla şok oldu! Burhan Aykurt olayında son dakika gelişmesi!

Müge Anlı'da son dakika Burhan Aykurt gelişmesi! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Muğla'nın Fethiye ilçesinde esrarengiz bir şekilde kaybolan Burhan Aykurt'un abisi Mahmut Aykurt hakkında şok eden telefon bağlantıları üst üste geldi. 35 yaşındaki Burhan Aykurt abisi tarafından mı öldürüldü? Olayda sözü geçen eğlence mekanının sahibinin canlı yayına bağlanmasının ardından Mahmut Aykurt'un akrabası Şaban Kılıçaslan'ın sözleri Müge Anlı'yı şok etti! İşte 20 Eylül Müge Anlı canlı yayınında son dakika Burhan Aykurt gelişmesi!
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