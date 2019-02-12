Müge Anlı canlı yayında Filiz Karadavut cinayetiyle ilgili mahkeme kararını açıkladı! 12 Şubat

Müge Anlı canlı yayınında gerçeklerin ortaya çıktığı Filiz Karadavut cinayetinde son durum nedir? Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınşanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında lise öğrencisi Filiz Karadavut'un eniştesi tarafından öldürüldüğü açıklanmış, Umut Çakırer cinayeti işlediğini itiraf etmişti. Ancak küçük kızın ablası Çiğdem Çakıer, eşi Umut Çakırer'in cinayeti işlemediğini iddia etmişti. Müge Anlı 12 Şubat Salı günü yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Filiz Karadavut cinayetiyle ilgili mahkemenin verdiği kararı açıkladı! Canlı yayına bağlanan katil zanlısının eşi Çiğdem Çakırer, kararla ilgili neler söyledi?
Müge Anlı canlı yayında Filiz Karadavut cinayetiyle ilgili mahkeme kararını açıkladı! 12 Şubat12.02.2019 12:58
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