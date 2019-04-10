Müge Anlı ile Tatlı Sert programında oğlunu öldürdüğünü itiraf eden baba Arif Karakollu, canlı yayında gözaltına alınmıştı. Nevşehir Derinkuyu İlçe Jandarma ekipleri, oğlu Engin Karakollu'yu tek kurşunla döşünden vurduğunu itiraf eden babanın gösterdiği yerde cesedi aramak için çalışmalara başladı. Arif Karakollu'nun Müge Anlı canlı yayında anlattığı her şey doğru çıktı. Tam da gösterilen yerde Engin Karakollu'nun cesedine ulaşıldı. İşte Müge Anlı canlı yayınında bugün yaşanan o anlar...
Müge Anlı canlı yayında evlat katili olan babanın gösterdiği yerde ceset bulundu! İşte cesedin çıkartılma anı! (VİDEO)10.04.2019 12:30
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