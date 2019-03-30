MSB'den flaş açıklama! PKK elebaşılarının sığınakları vuruldu 30.03.2019 10:31

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı internet sitesi üzerinden bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Pençe Operasyon Planı çerçevesinde Kandil'de PKK terör örgütü elebaşlarına ait sözde karargâh ve sığınaklar ile Hakurk ve Avaşin-Basyan'da eylem hazırlığı içinde olduğu tespit edilen PKK'lı teröristler 30 Mart 2019 tarihinde eş zamanlı olarak vurulmuştur." denildi.