MSB'de kritik zirve! Türk ve ABD'li yetkililerden Suriye'de güvenli bölge için ortak çalışma 23.07.2019 17:07

SON DAKİKA HABERİ: Türk ve ABD'li askeri yetkililer arasında, Suriye'nin kuzeyinde Güvenli Bölge'nin tesisine yönelik çalışmalar MSB'de başladı.

Türk ve ABD'li askeri yetkililer arasında, Suriye'nin kuzeyinde "Güvenli Bölge"nin tesisine yönelik çalışmalara Milli Savunma Bakanlığında (MSB) başlandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey arasındaki görüşmede mutabık kalındığı üzere, iki ülkenin askeri yetkilileri arasında, Suriye'nin kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan "Güvenli Bölge"ye yönelik çalışmanın, MSB'de icra edildiği belirtildi.

Açıklamada, Türk ve ABD'li askeri yetkililerin arasında gerçekleşen görüşmelerin, önümüzdeki günlerde devam etmesinin planlandığı bildirildi.