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MSB o görüntüleri paylaştı! İşte Fırat’ın doğusu

18.10.2019 22:38

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir video paylaştı. MSB tarafından paylaşılan videoda, "Kahraman Mehmetçiklerimizin kontrol altına aldığı Fırat’ın doğusundaki bölgelerde hayat normale dönmeye başladı." denildi.


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