Minik Irmak Cumhurbaşkanını göremeyince ağladı

4 yaşındaki Irmak Ayşe İstek, Pazar günü Yozgat'ta il kongresine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek istedi. Çiçeğiyle kongre alanına giden minik Irmak, yaşanan gecikme sonrası Erdoğan'a ulaşamadı. "Sayın Cumhurbaşkanımıza sporcu olarak çiçek verecektim" diyen Irmak Ayşe İstek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun gecikmesi üzerine hayallerine kavuşamadı. Yaşanan gecikme üzerine çiçek merasimi iptal edilince de öğrenciler evlerine gönderildi.
Minik Irmak Cumhurbaşkanını göremeyince ağladı17 Ocak 2018, Çarşamba
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