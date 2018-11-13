Mine Kırıkkanat: Atatürk benim ilahım, tapıyorum 13 Kasım 2018, Salı

Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından Mine Kırıkkanat, katıldığı bir televizyon programında, 'Atatürk benim ilahımdır' diyerek artık ona taptığını söyledi.