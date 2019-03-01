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Milyonlarca kişi bekliyor! Gebze-Halkalı Marmaray hattı 10 gün sonra açılacak

01.03.2019 13:17

Halkalı-Gebze arasında bulunan eski banliyö hatlarında 2013 yılından beri süren yenileme çalışmalarında sona erdi. 76.6 kilometrelik hat 10 gün sonra açılacak. Günde 1 milyon yolcunun taşınması planlanan hattın Marmaray ile entegrasyonu sağlandığında Gebze'den Halkalı'ya 105 dakikada seyahat edilebilecek.


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