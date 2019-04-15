Milyonlarca emekliyi heyecanlandıran haber geldi! Emekliye Mayıs ödemesi bin 102 veya bin 107 lira olacak

Milyonlarca emekliyi heyecanlandıran haber geldi! Tüm emekliler bayram ikramiyesi ile ek gelire kavuştu. Yılın ilk ikramiyesi için Mayıs ayı beklenirken, TÜED bu ödemelerin emekli aylıkları gibi artırılmasını istedi. Bu talep hayata geçerse, Mayıs ödemesi bin 102 veya bin 107 lira olacak.
Milyonlarca emekliyi heyecanlandıran haber geldi! Emekliye Mayıs ödemesi bin 102 veya bin 107 lira olacak15.04.2019 09:29
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