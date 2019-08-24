Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Pençe 3 harekâtı başladı 24.08.2019 10:26

Irak kuzeyinde bulunan Sinat-Haftanin bölgesindeki teröristleri ve kullandıkları mağara, sığınakları imha etmek amacıyla 23 Ağustos 2019 tarihinde Pençe-3 Operasyon Planı çerçevesinde yeni bir harekât başlatıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde bulunan Sinat-Haftanin bölgesinde 'Pençe-3 Operasyon Planı' çerçevesinde yeni bir harekât başlatıldığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde bulunan Sinat-Haftanin bölgesindeki teröristleri ve kullandıkları mağara, sığınakları imha etmek amacıyla 23 Ağustos 2019 tarihinde Pençe-3 Operasyon Planı çerçevesinde yeni bir harekât başlatıldı" denildi.

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