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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemi açıklaması

24.04.2019 11:58

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemiyle ilgili düzenlemenin çok kısa zamanda Meclis'e geleceğini söyledi. Yeni askerlik sistemi ile bedelli askerlik kalıcı hale getirildi.


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