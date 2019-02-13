Haberler Web TV Milli Savunma Bakanı Akar Yunan mevkidaşı Apostolakis'le ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar Yunan mevkidaşı Apostolakis'le ile görüştü

13.02.2019 15:31

Milli Savunma Bakanı Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Apostolakis'le görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki mevcut meseleler ele alındı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları