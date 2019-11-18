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Millete küfürler yağdıran provokatör Mehmet Avcı'nın örgüt lideri gibi davrandığı görüntüleri ortaya çıktı!

18.11.2019 18:18

Toplumun bir kesimine yönelik nefret, kin söylemleriyle gündeme gelen, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyenlerin annelerine, eşlerine ve çocuklarına tecavüz edilmesini istediğini söyleyen provokatör Mehmet Avcı isimli şahsın bir örgüt lideri gibi bu planları hayata geçirmek üzere çalışmalar yaptığı, yanına aldığı insanlara "Bana ihanet etmeyeceğine yemin et" şeklinde telkinlerde bulunduğu skandal görüntüleri ortaya çıktı.


Toplumun bir kesimine yönelik nefret, kin söylemleriyle gündeme gelen, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyenlerin annelerine, eşlerine ve çocuklarına tecavüz edilmesini istediğini söyleyen provokatör Mehmet Avcı isimli şahsın bir örgüt lideri gibi bu planları hayata geçirmek üzere çalışmalar yaptığı, yanına aldığı insanlara "Bana ihanet etmeyeceğine yemin et" şeklinde telkinlerde bulunduğu skandal görüntüleri ortaya çıktı.
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